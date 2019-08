Die Traditionsveranstaltung findet auch 2020 statt. : Covestro-Triathlon bleibt ein Erfolg

Krefeld 2020 soll es sogar einen eigenen Lauf für Mitarbeiter des Sponsors geben.

(svs) Nach der erfolgreichen 32. Auflage des Covestro-Triathlons am Elfrather See gehen die Blicke der Verantwortlichen bereits ins kommende Jahr. Julien Thiele, für die Organisation auf Seiten des Vereins Bayer Uerdingen verantwortlich, sagt: „Aufgrund der großen Zahl von rund 90 Covestro-Mitarbeitern am Start planen wir, für das kommende Jahr einen eigenen Lauf für die Mitarbeiter unseres Namenssponsors ins Leben zu rufen. Auch den Gehörlosentriathlon würden wir gern wieder anbieten.“ Termin ist traditionell der letzte August-Sonntag. 2020 ist das der 30. August.