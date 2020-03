Galopp : Corona verhindert 20. Karrieresieg

Auch der von Mario Hofer im Stadtwald trainiert Wallach Gamgoom bleibt im Stall.

Eigentlich sollte der neunjährige Wallach Gamgoom in diesen Tagen an einem Rennen im englischen Chelmsford City teilnehmen, und dabei wären seine Erfolgsaussichten durchaus realistisch gewesen. Doch die Corona-Pandemie hat seine Reise auf die Insel verhindert. Somit bleibt es zunächst einmal bei seiner bisherigen Bilanz von 19 Karrieresiegen.

Am 6. Februar 2020 hatte der von Mario Hofer im Krefelder Stadtwald trainierte Gamgoom in Chelmsford City ein mit 13.000 Pfund dotiertes Handicap der Klasse drei über 1200 Meter gewonnen. Dabei setzte sich der Exceed and Excel-Sohn unter dem weiblichen Star-Jockey Hayley Turner früh an die Spitze des Feldes, um sie bis ins Ziel zu verteidigen. Auch mit neun Jahren hat Gamgoom wenig von seiner Einsatzbereitschaft und Schnelligkeit eingebüßt. Guido Schmitt, ein erfolgreichen Internet-Kaufmann aus Düsseldorf, besitzt wirklich ein Pferd, von dem jeder Besitzer träumt.