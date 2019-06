Kampfabend im Kaya Plaza : Der boxende Friseur steigt wieder in den Ring

Rami Ali (re.) und Alpay Yaman gehen am Pfingstmontag in den Ring. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Rami Ali und Alpay Yaman lassen am Pfingstmontag um 19 Uhr im Kaya Plaza wieder die Fäuste fliegen.

An Pfingsten fliegen wieder die Fäuste: Das Kaya Plaza in Krefeld ist am Montag Abend Schaustätte einer großen Kampfnacht, die die Masters Gym GmbH austragen wird. Die beiden Hauptkämpfe bestreiten zwei Boxer aus dem eigenen Stall: der deutsche Meister nach GBA, Alpay Yaman und „der boxende Friseur“, Ali Rami aus Kempen, der momentan Interkontinental Champion des Verbandes World Boxing Federation (WBF) ist. Für die beiden bietet sich dann noch einmal die Gelegenheit, Selbstvertrauen und Kampferfahrung zu sammeln, bevor es dann am 30. November zum nächsten Schritt geht - und in die nächst größere Halle. Denn für den Tag hat die Masters Gym die Yayla-Arena gebucht, und wenn die beiden Kämpfer ihre anstehenden Fights gewinnen, wartet auf Yaman die Chance auf einen Kampf um die Europameisterschaft, und für Ali Rami steht eine Titelverteidigung auf dem Spiel.

Zuvor gilt es aber für beide, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Für Alpay Yaman heißt diese Stephane Tchamba. Der 33-Jährige kommt aus Karlsruhe, ist aber boxerisch noch ziemlich unerfahren. Sechs Kämpfe stehen erst in seiner Vita, drei davon gewann er - allesamt durch Knock-out. Allerdings: Seine beiden jüngsten Kämpfe gingen verloren. Yaman hingegen ist 26 Jahre alt, und in seinem sportlichen Lebenslauf stehen acht Kämpfe, die er allesamt gewann, mit einer K.o.-Quote von 63 Prozent - er dürfte also auch am Montag klarer Favorit sein. Der Kampf ist übrigens im Leichtschwergewicht, das ist eine Gewichtsklasse unter dem Schwergewicht, der Königsklasse des Boxens.

Info Karten noch an der Abendkasse

In der gleichen Gewichtsklasse ist auch Ali Rami zuhause. Der in Kuwait City geborene Libanese Rami, der in Kempen in der Innenstadt einen Friseursalon und ein Restaurant betreibt, trifft auf den deutschen Nachwuchsboxer Dominik Tietz. Rami hat bislang 13 Kämpfe als Profi bestritten und lediglich eine Niederlage einstecken müssen - vor vier Jahren. Seither aber ist der 38-Jährige unbesiegt, und seine zwölf Erfolge feierte er allesamt durch Knock-out - eine Quote von stolzen 85 Prozent. Sein Gegner Tietz hingegen ist erst 21 Jahre alt, kämpft normalerweise im Mittelgewicht und dürfte daher nur ein Aufbaugegner für Rami sein. 18 Kämpfe hat der Essener bislang bestritten, sechs davon hat er gewonnen.

Bekanntester Name im Ring dürfte allerdings der des Ringrichters sein: Timo Hoffmann. Der deutsche Boxer, Kampfname „Deutsche Eiche“, hat in seiner Karriere unter anderem Vitali Klitschko, Francois Botha oder Luan Krasniqi im Ring gegenüber gestanden.