Spiel des Jahres für den Fußball-Aligisten : Bockum verhindert zweistellige Niederlage

Krefeld 1150 Zuschauer sahen am Dienstagabend einen couragierten Auftritt des Fußball-A-Ligisten gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Schulterverletzung des Düsseldorfers Barkok.

Der Fußball-A-Ligist TSV Bockum stemmte sich am Dienstagabend im Freundschaftsspiel gegen Bundesligist Fortuna Düsseldorf erfolgreich gegen eine zweistellige Niederlage. Nur Sieben auf einen Streich gelangen dem übermächtigen Team aus der Landeshauptstadt vor 1150 Zuschauern. Ein Ehrentreffer blieb den Gastgebern wie schon vor zwei Jahren gegen die Elf von Trainer Friedhelm Funkel beim 0:7 verwehrt. Der Wettergott meinte es nicht gut mit den Bockumern, die mit ihren 60 Helfern den Zuschauern sehr gute Rahmenbedingungen boten. Eine Stunde vor Spielbeginn begann es zu regnen, was sicher viele Fans davon abhielt, sich die Fortuna anzuschauen. Während der 90 Minuten blieb es dann aber trocken.

Es dauerte keine sechs Minuten, da eröffnete Fortunas Neuzugang Kelvin Ofori den Torreigen. Doch wer jetzt mit einem Schützenfest rechnete, wurde enttäuscht. Die Bockumer, die spätestens in fünf Jahren in der Landesliga spielen wollen, wehrten sich nach Kräften, hielten stark dagegen und konnten die Niederlage bis zur Pause unerwartet in Grenzen halten. Dafür sorgte vor allem Torwart Bora Karahan mit einigen tollen Paraden. Und wenn er wie zweimal schon geschlagen war, rettete jeweils Maurice Kreutz in höchster Not. Ein Highlight war der Fallrückzieher von Ofori, der gegen den Pfosten knallte.