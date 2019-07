Tennis-Bundesliga : Krefeld gewinnt Match-Tiebreak-Krimi

Krefeld Tennis-Bundesligist Blau-Weiß Timberland Finance Krefeld gewann sein Heimspiel gegen den TK Kurhaus Aachen mit 5:1. Die Entscheidung war bereits nach den vier Einzeln gefallen. Die Neuzugänge Garin und Travaglia überzeugten.

Das war nichts für schwache Nerven! In einem ausgeglichenen Duell zweier Mitfavoriten auf die Meisterschaft setzte sich Blau-Weiß Timberland Finance Krefeld am Freitagnachmittag gegen den TK Kurhaus Aachen mit 5:1 durch und feierte nach dem Unentschieden zum Saisonauftakt gegen den Gladbacher HTC den ersten Sieg. Es hätte allerdings auch die erste Niederlage geben können, denn in drei der vier Einzel hing der Sieg am seidenen Faden und stand jeweils erst nach einem spannenden Krimi fest.

Nach dem tollen Tennistag am vergangenen Sonntag im Niederrheinderby gegen Gladbach hielt sich der Ansturm der Tennisfans diesmal in Grenzen. Das lag sicher auch am Beginn der Schulferien und der unsicheren Wettervorhersagen. Denn an der Besetzung beider Teams konnte es nicht gelegen haben. Schließlich traten vier Top-50-Spieler der ATP-Rangliste an. Gleich zu Beginn gab es vor 700 Zuschauern für Krefelds Nummer 2 Marco Cecchinato ein Wiedersehen mit Pablo Cuevas, gegen den der Italiener im Vorjahr keine Chance hatte. Und es sah erneut lange nicht nach einer geglückten Revanche aus. Der Spanier, der vor zwei Jahren noch zu den 15 besten Sandplatzspielern zählte, machte Cecchinato das Leben unheimlich schwer. Der Italiener war der Verzweiflung nahe, schimpfte lautstark und kassierte eine Verwarnung, weil er vor Wut eine gelbe Filzkugel außerhalb der Anlage beförderte. Erst Mitte des zweiten Satzes fing er sich wieder und nutzte eine kurze Schwächephase seines Gegners zum Satzgewinn. Im Match-Tiebreak sah es zunächst nicht gut für Cecchinato aus. Doch nach seinem Punkt zum 6:6 gewann er Oberwasser und zwang Cuevas unter großem Jubel der Zuschauer in die Knie.