Leichtathletik : Bayers weibliche U20 greift nach dem Team-Titel

Krefeld (RP) Vielseitigkeit ist gefragt, wenn am kommenden Sonntag in Berlin-Lichterfelde bei der Team DM die Bundesfinals der jeweils besten acht Jugendmannschaften ausgetragen werden. Das für den Laien zunächst schwer überschaubare Wettkampfgeschehen läuft nach folgendem Procedere ab: In den Wettkampfklassen weibliche Jugend U20, männliche Jugend U20, weibliche Jugend U16 und männliche Jugend U16 treten bis zu drei Teilnehmer eines Vereins in jeder Disziplin an, wovon die besten beiden in die Punktwertung kommen.

Da kann (und soll) es dann durchaus einmal vorkommen, dass Sprinterinnen Kugel stoßen müssen oder der Hochspringer zum Speerwerfer wird. Das insgesamt punktbeste Team in jeder Wettkampfklasse darf sich schlussendlich mit dem Titel Deutscher Mannschaftsmeister schmücken.