2. Basketball-Regionalliga: Bayers Basketballer starten mit Heimspiel ins neue Jahr

(JH) Ein neues Kalenderjahr und die nächste schwere Aufgabe für die Basketball-Herren des SC Bayer 05 Uerdingen in der 2. Regionalliga: Das abstiegsbedrohte Team (Platz elf) empfängt am Samstag um 18.30 Uhr den Tabellensechsten Barmer TV. in der Josef-Koerver-Halle. Die wichtigste Frage des Abends: Welches Team hat die vierwöchige Weihnachtspause besser überstanden? Beim Heimteam sah es nicht besonders gut aus: Die Josef-Koerver-Halle war in den kompletten Schulferien geschlossen, im Covestro Sportpark gab es nur wenige Ausweichmöglichkeiten. Die Bayer-Riesen mussten sich außerhalb Hallen fit halten. Erst in der letzten Vorbereitungswoche stand die Heimhalle wieder für Trainingseinheiten zur Verfügung. Denkbar schlechte Voraussetzungen für einen Erfolg. Dazu gibt es noch personelle Probleme: Shooting-Guard Ege Ildan konnte krankheitsbedingt erst am Donnerstag beim Training einsteigen, der Einsatz wird sich erst kurzfristig entscheiden. Center Sadiq Ajagbe plagt sich mit Leistenproblemen. Sein Einsatz ist wahrscheinlich.