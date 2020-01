Leichtathletik : Anna Keyserlingk überragt

Krefeld Leichtathleten des SC Bayer bei den NRW-Titelkämpfen in der Halle erfolgreich.

(RP) Die Topleistung aus Uerdinger Sicht lieferte Anna Keyserlingk (U18, Foto) im Dreisprung ab. Bei den NRW-Jugend-Meisterschaften in Dortmund steigerte sie in der Halle ihre persönliche Bestleistung von letzter Woche von 12,22 Meter auf hervorragende 12,66 Meter und deklassierte die Konkurrenz um mehr als einen Meter. Damit festigte sie zum einen den DLV-Bestenlistenplatz eins in ihrer Altersklasse und schob sich zum anderen auf Rang zwei bei der 20 vor. Damit kann sie auch bei den Deutschen Meisterschaften Mitte Februar in Neubrandenburg ein Wörtchen um die Medaillen mitsprechen, obwohl die Titelkämpfe unter dem Hallendach nur in der U20 ausgetragen werden. Über 60 Meter-Hürden der U20 belegte der Uerdinger Albert Kreutzer Platz zwei (8,19 Sek.). Silber gab es auch für Tessa Srumf über 400-Meter der U18. Obwohl noch der W15 angehörend, trat Hannah Odendahlbei der U18 über 800-Meter an und wurde in 2:20,51 Minuten ebenfalls Zweite. Die fünfte Uerdinger Medaille ging an Cynthia Kwofie (U20) über 60-Meter. Zeitgleich mit der Zweiten belegte der Neuzugang aus Köln in 7,64 Sekunden Platz drei. Weitere Endlaufplatzierungen gingen an Nora Glage als Vierte über 60 Meter Hürden U20, die mit 8,96 Sekunden erstmals die Neu.-Sekunden-Grenze knackte, an Maya Semsch als Fünfte über 400 Meter U18 in 59,88 Sekunden und Pia Szymanowski als Sechste im 1500 Meter Lauf U18 in 4:50,86 Minuten.