Amateur-Fußball : Schiedsrichter: Alte müssen weiterpfeifen

Krefeld Im Fußball-Kreis Kempen-Krefeld liegt der Altersdurchschnitt bei den Neulingen bei 30 Jahren. Der Kreis-Schiedsrichter-Obmann Andreas Kotira hofft für den neuen Lehrgang am 11. Juni auf viele Interessenten.

In der Fußball-Bundesliga müssen Schiedsrichter im Alter von 47 Jahren ihre Karriere beenden. Besonders diskutiert wurde kürzlich in den Medien der Abschied von Manuel Gräfe aus Berlin. Obwohl sich Vereine und Aktive für ihn stark gemacht hatten, blieb der DFB-Schiedsrichterausschuss bei seiner Linie, dass mit 47 Jahren Schluss ist.

Im Fußballkreis Kempen-Krefeld ist man derzeit aber mehr denn je auf ältere Schiedsrichter angewiesen, weil der Nachwuchs an Jungschiedsrichtern fehlt. „Seit Anfang 2020 haben wir in drei Lehrgängen, die allerdings wegen Corona alle online stattfinden mussten, 38 neue Schiedsrichter ausgebildet“, sagt Kreisschiedsrichter-Obmann Andreas Kotira (SV St. Tönis). Das Durchschnittsalter der Neulinge liegt bei 30 Jahren, und es sind lediglich fünf Schiedsrichter unter 18 Jahren dabei.

Oberliga (2), Landesliga (12), Bezirksliga (19), zwölf davon sind zusätzlich als Assistenten in den höheren Klassen im Einsatz. Kreisliga A (27). Kreisligen B und C (140). Zusätzlich sind alle Schiedsrichter, wie auch etwa 30 weitere bei Junioren-Spielen im Einsatz.

„Mittelfristig und langfristig wird das dazu führen, dass 50-jährige Schiedsrichter ein C-Juniorenspiel leiten müssen“, sagt Kotira. Der Kreisschiedsrichterausschuss hat jetzt einen entsprechenden Aufruf an die Vereine gerichtet auch Jugendliche im Alter ab 14 Jahre für das Schiedsrichteramt zu gewinnen um dieser Entwicklung entgegen zu treten. „Es ist sicher mal schön, wenn ein älterer Schiedsrichter ein Jugendspiel leitet. Auf Dauer wollen wir aber doch eher auf die Jugend setzen. Und wenn man in jungen Jahren beginnt, hat man bei entsprechendem Fleiß und Talent auch die Chance in höhere Klassen aufzusteigen“, merkt Kotira an.

Dazu gibt es im Kreis gute Beispiele. Der 20-jährige Lucian Wohlers (VfL Willich) und der 21-jährige Moritz Behrend (Preußen Krefeld) sind seit 2014 Schiedsrichter und jetzt in die Landesliga aufgestiegen. Leon Schaafs (Preußen Krefeld) ist seit drei Jahren Schiedsrichter und hat jetzt im Alter von 18 Jahren bereits den Sprung in die Bezirksliga geschafft.

Lena Mertens (TSV Boisheim), die seit sechs Jahren Spiele leitet und 23 Jahre alt ist, steht vor dem Sprung in die Frauen-Regionalliga, der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Auch die beiden Aushängeschilder der hiesigen Schiedsrichtervereinigung Isabel Steinke (SV St. Tönis) und Lukas Dyck (Thomasstadt Kempen) sind früh Schiedsrichter geworden und können auf der Karriereleiter noch weiter nach oben steigen. Steinke ist 26 Jahre alt, begann mit 16 Jahren und pfeift derzeit bei den Herren in der Oberliga und bei den Frauen in der zweiten Bundesliga. Dyck ist 22 Jahre, er absolvierte seinen Lehrgang mit 14 Jahren und ist seit dem vergangenen Sommer auch in der Oberliga an der Pfeife.