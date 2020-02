Handball-Oberliga : Adler Königshof patzt beim Abstiegskandidat

Beim 31:38 gegen die HSG Hiesfeld/Aledenrade war Trainer Marius Timofte vor allem mit der eigenen Abwehr nicht zufrieden.

(svs) Einen Sieg und eine Niederlage gab es am Wochenende für die beiden Krefelder Handball-Oberligisten. Während die Pleite der Adler Königshof bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade dabei eine große Überraschung darstellte, war mit dem Erfolg Oppums beim Schlusslicht HSG Neuss/Düsseldorf II aufgrund deren Kaders durchaus zu rechnen. Dass dieser mit 42:21 (20:12) dabei auch noch extrem deutlich ausfiel, mag auf den ersten Blick noch einigermaßen erstaunen, zumal der Gegner im Hinspiel in Oppum überraschend beide Punkte mitgenommen hatte. Die Gastgeber waren mit nur sieben Spielern angetreten, hatten also keinen einzigen Auswechselspieler aufzubieten. „Dass es so wenige Leute waren, nimmt dem Spiel natürlich jeden sportlichen Wert. Die Punkte sind schön, aber unter dem Strich sagt das Ergebnis nichts aus. Spätestens in der zweiten Halbzeit hatten die Neusser uns nichts mehr entgegen zusetzen“, fand Oppums Trainer Ljubomir Cutura klare Worte nach der Partie.