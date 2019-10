Handball-Oberliga : Adler-Frauen haben Chance auf den Platz an der Sonne

Krefeld Bei Fortuna Düsseldorf II ist das Team klarer Favorit.

(svs) Der Saisonstart der Adler-Frauen in der Handball-Oberliga ist gelungen. Mit zuletzt zwei deutlichen Siegen nach der Auftakt-Punkteteilung gegen die Bergischen Panther rückte das mithin ungeschlagene Team des neuen Trainers Ingo Häußler auf Tabellenplatz Zwei. Nur ein Team, der TV Hiesfeld/Aldenrade, ist bislang ohne Verlustpunkt geblieben, hat aber am Wochenende mit dem Auswärtsspiel bei den Bergischen Panthern eine durchaus schwere Aufgabe vor sich. Gut möglich also, dass den Adler-Damen, die mit +25 die deutlich bessere Tordifferenz aufweisen, der Sprung auf Rang eins gelingt, sollten sie am Sonntag um 17.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf II gewinnen.