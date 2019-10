Schwimmen : 14 Verbandstitel für den SV Bayer 08

Krefeld Der Nachwuchs überzeugte bei den Meisterschaften in Wuppertal.

(RP) 14 Titel und ganze 47 Medaillen fischten die Schwimmerinnen und Schwimmer bei den Verbandsmeisterschaften aus dem Wasser der Schimmoper in Wuppertal. Jeweils drei Titel gab es für Mike Bender, Eelkje Burghardt, Phil Zeien und Zoe Sperrle. Burghardt, Sperrle und Bender gewannen jeweils alle drei Bruststrecken in ihrer Altersklasse. Zeien zeigte seine Stärke über die Rückenstrecken und ließ seiner Konkurrenz keine Chance. Weitere Titel gingen an Carla Kraft über 50m Schmetterling und Thomas Koch über 100m Schmetterling. Drei Mal Silber und zwei Mal Bronze sammelte Elaine Junker, die über die 50m und 100m-Strecken glänzte. Auch Mette Lindemann und Leni Benda durften sich jeweils drei Mal über Edelmetall freuen.