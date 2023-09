Turnier in Vorst Klara Mertens ist nicht nur beim Reiten erfolgreich

Beim Dressur- und Springturnier des RV Vorst auf der Reitanlage Am Neuenhaushof hat Klara Mertens vom Ausrichter die L-Dressur auf dem sechsjährigen Endmaßpony Dornröschen AB gewonnen. Als elfte Starterin von 31 Teilnehmern siegte sie mit dem Pony, das kurz Rosi gerufen wird, ganz souverän mit der Wertnote 8,2. „Wir harmonierten in der Prüfung. In den Galopp- und Trabverstärkungen waren wir gut wie auch in den einfachen Wechseln.“ Dabei setzte sich Klara Mertens mit Rosi gegen 30 Großpferde und Ponies durch. „Das war der erste L-Sieg mit ihr und die Wertnote war die bislang höchste, die ich mit ihr erreicht habe“, sagt die 15-Jährige, die die zehnte Klasse des Michael-Ende-Gymnasiums in St. Tönis besucht. Seit zwei Jahren reitet Klara Mertens ihre Rosi: „Wir habe eine sehr enge Beziehung zueinander und haben schon vieles gemeinsam erlebt.“ Die Siebte der Rheinischen Meisterschaften will mit ihrem Pony in der kommenden Saison verstärkt die Pony-Dressur der internationalen reiterlichen Vereinigung (FEI) gehen. „Danach sehen wir beide dann weiter.“ Aus Spaß an der Freude machte sie beim Heimturnier auch noch ein Springen mit. Und sie spielt auch noch Handball in der Turnerschaft St. Tönis. „Ich bin eine von mehreren Spielerinnen, die die Tore werfen, schließlich ist das ein Teamsport.“