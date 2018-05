Lokalsport: KKK-Frauen überraschen in Buschhütten mit Platz zwei

KKK-Frauen überraschen in Buschhütten mit Platz zwei

Krefeld Erfolgreicher Saisonauftakt in der Triathlon-NRW-Liga.

Damit war im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen. Für den Team-Sprint in der Triathlon-NRW-Liga in Buschhütten standen dem Krefelder Kanu Klub nur drei statt vier Frauen zur Verfügung, die dementsprechend auch alle ins Ziel kommen mussten, um gewertet zu werden. Die frisch gebackene Deutsche Duathlon Meisterin ihrer AK Rike Westermann, der holländische Neuzugang Deborah Wissink und Tina Püthe waren das Trio, das es richten musste. Püthe kam zudem erst am Vorabend aus dem Trainingslager zurück. Das Schwimmen im Buschhüttener Freibad wurde als 4x-200m-Staffel ausgeführt.