Fußball-Niederrheinpokal Hammerlose für KFC und St. Tönis

Den Sprung in die nächste Runde sicherte sich der KFC durch einen glatten 5:0 (1:0)-Sieg über den sich tapfer wehrenden Bezirksligisten SSV Grefrath. Fabio Di Gaetano brachte den Favoriten vor 800 Zuschauern früh in Führung, nachdem Schlussmann Steven Salentin einen Schuss von Levan Kenia parierte (6.). Vor der Pause ergab sich gegen die defensiv gut geordneten Gastgeger nur noch eine gute Gelegenheit durch Di Gaetano, die Salentin mit einer Glanzparade zunichte machte (29.). Auch in der zweiten Halbzeit hatte der Favorit, bei dem der kürzlich verpflichtete Fabio-Daniel Simoes Ribeiro sein Debüt gab, alles im Griff und der nach der Pause eingewechselte Maik Odenthal stellte per Kopf auf 0:2 (52.). Justin Klein ließ nur 60 Sekunden später das 0:3 folgen (53.). Der Doppelschlag verfehlte aber zunächst seine Wirkung. Der KFC verlor kurzzeitig die Kontrolle und Grefrath sorgte durchaus für Gefahr. Odenthal (67.) und Di Gaetano (74.) machten aber alles klar. Die Freude über den nächsten Gegner ist groß. „Das ist für beide Mannschaften ein attraktives Los. Die Aufgabe sportlich sehr reizvoll und für beide Fanlager sehr interessant. Meine Mannschaft und ich freuen uns riesig auf dieses Spiel“, sagte Trainer Marcus John.