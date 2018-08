Uerdingen gewinnt auch in München

München Der KFC Uerdingen hat auch den Lackmustest beim TSV 1860 München bestanden. Im Duell der Drittliga-Aufsteiger vor ausverkauftem Haus trifft Ali Ibrahimaj in der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg.

Besser konnte der KFC Uerdingen die englische Woche in der Dritten Liga nicht abschließen. Vor 15.000 Zuschauer im ausverkauften Hexenkessel an der Grünwalder Straße setzten sie sich gegen die Münchner Löwen mit 1:0 (0:0) durch. Das Goldene Tor erzielte der eingewechselte Ali Ibrahimaj in der Nachspielzeit nach Zuspiel von Lucas Musculus. „Das war zumindest von den Resulteten her für uns eine perfekte englische Woche“, sagte KFC Trainer Stefan Kämer. Zuvor hatten die Uerdinger in Würzburg (2:0) und gegen Meppen (3:2) gewonnen.