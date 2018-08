Uerdingen bangt um Torjäger Ibrahimaj

Krefeld Der 26 Jahre alte Stürmer, der beim 2:0-Sieg in Würzburg das Führungstor erzielte, fehlte Sonntag verletzt beim Training.

(ths) Wer Ali Ibrahimaj am Samstag nach dem 2:0-Sieg in Würzburg zum Bus humpeln sah, ahnte bereits, dass er am Sonntag nicht auf dem Trainingsplatz des KFC Uerdingen stehen würde. „Ich habe in der ersten Halbzeit einen Schlag auf den Knöchel bekommen“, berichtete er, bevor er in den Bus stieg. „In der Pause haben wir es behandelt und ich habe auf die Zähne gebissen.“