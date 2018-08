Fußball : Uerdingen am Mittwoch im Pokal in Berghausen

Krefeld (ths) Fußball-Drittligist KFC Uerdingen trifft am Mittwoch um 19.30 Uhr in der ersten Runde des Niederrheinpokals auf den SSV Berghausen. Der Bezirksligist genießt natürlich Heimrecht. „Da werden sicherlich einige Spieler die Möglichkeit erhalten, sich zu zeigen, die bislang nicht ganz so viele Einsatzzeiten bekommen haben“, sagt Trainer Stefan Krämer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken