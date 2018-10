SV Krefeld 72 stellt junges Team

Das Team vom Trainerduo Stratkemper und Dragic ist im Durchschnitt 23 Jahre alt.

Mit Istvan Keresztes (Duisburg 98) und Paul Huber (ASC Duisburg) gibt es zwei Abgänge, wobei Eigengewächs Huber aufgrund der sportlichen Perspektiven den Wechsel zu einer der Top-Mannschaften der Deutschen Wasserball Liga gemacht hat. Im Gegenzug gelang es Vuk Jelaca vom Nachbarn Bayer Uerdingen und Anton Laug aus Würzburg an die Palmstraße zu holen. Mit Konstantin Trix und Danilo Machidenko sind in dieser Saison zwei vielversprechende Talente aus dem eigenen Nachwuchs endgültig in den Herrenbereich gewechselt. Neben Werner Stratkemper fungiert Dusan Dragic, der Anfang Oktober erfolgreich den Trainerlehrgang zur B-Lizenz absolvierte, als Spielertrainer. Beide zusammen hatten bereits gegen Ende der vorherigen Saison das Team auf den 5. Platz der Gruppe B geführt. Trotz des jungen Kaders peilt die SVK einen Platz unter den ersten vier an, der zur Teilnahme an der Relegationsrunde mit den beiden Absteigern aus der Gruppe A berechtigt. SVK-Wasserballwart Ferdinand Vogel, zeigt sich zuversichtlich: „ Wir gehen den eingeschlagenen Weg auf junge Spieler zu setzen, anstatt erfahrene Ausländer an Bord zu holen. Im Winter kann zum Glück die gewohnte Spielstätte im Badezentrum Bockum genutzt werden, in den Monaten Mai und Juni wird dann dank des geänderten Spielmodus im eigenen Freibad an der Palmstraße gespielt. Am Samstag ist das Auswärtsspiel bei den White Sharks Hannover um 16 Uhr der erste große Prüfstein.