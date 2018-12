Rückblick KFC Uerdingen: Top

Krefeld 2018 war beim KFC Uerdingen fast alles top. Wir haben die fünf wichtigsten Punkte herausgefiltert:

Mikhail Ponomarev

Stefan Krämer

Die Verpflichtung erwies sich als wahrer Glücksgriff. Zwölf Siege in Folge am Ende der vergangenen Saison waren rekordverdächtig und bescherten den Aufstieg in die Dritte Liga. Und hätte Ouzhan Kefkir gegen Viktoria Köln nicht den Elfmeter verschossen, wären es gar 14 Siege in 14 Spielen gewesen.