Relegation zur 3. Liga: KFC Uerdingen - Waldhof Mannheim im Live-Ticker

Duisburg Der KFC Uerdingen und Waldhof Mannheim kämpfen in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga. Wir berichten im Live-Ticker!

KFC gegen Waldhof Mannheim, zwei Traditionsvereine im direkten Duell um den Aufstieg in die 3. Liga. Am Donnerstag (24. Mai) steigt das Hinspiel, das der KFC in Duisburg ausrichten muss. Am Sonntag kommt es zum Rückspiel in Mannheim. Wir berichten live von beiden Spielen. Für alle KFC-Fans, die nicht ins Stadion gehen können, ein Muss.