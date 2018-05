Relegation zur 3. Liga im Live-Ticker: Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen

Relegation im Live-Ticker : KFC geht mit Vorsprung ins Rückspiel

Foto: dpa/Roland Weihrauch 6 Bilder KFC Uerdingen - Waldhof Mannheim: Bilder des Spiels

Mannheim Mit einem 1:0 gegen Waldhof Mannheim hat der KFC Uerdingen seine Chancen auf den Aufstieg in die 3. Liga gewahrt. Im Rückspiel tritt der KFC am Sonntag in Mannheim an.

Das Hinspiel wurde in Duisburg ausgetragen, Maxi Beister erzielte das Tor des Tages. Im Rückspiel in Mannheim reicht dem KFC bereits ein Unentschieden zum Aufstieg, auch bei jeder Niederlage mit einem Tor Unterschied wird im kommenden Jahr Drittliga-Fußball in Uerdingen gespielt. Dann allerdings muss der KFC selbst einen Treffer erzielen.

(seeg)