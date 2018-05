Relegation der 3. Liga im Live-Ticker: Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen

KFC Uerdingen im Aufstiegskampf in Führung

Mannheim Heute kann der KFC Uerdingen den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen: Im Relegations-Rückspiel reicht den Krefeldern ein Unentschieden. Derzeit steht es 2:1 für den KFC. Bei uns können Sie das Spiel im Live-Ticker verfolgen.

Das Hinspiel wurde in Duisburg ausgetragen, Maxi Beister erzielte das Tor des Tages. Im Rückspiel in Mannheim reicht dem KFC bereits ein Unentschieden zum Aufstieg, auch bei jeder Niederlage mit einem Tor Unterschied wird im kommenden Jahr Drittliga-Fußball in Uerdingen gespielt. Dann allerdings muss der KFC selbst einen Treffer erzielen.