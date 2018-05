Relegation 3. Liga - Beister erlöst mit seinem Tor den KFC Uerdingen

Krefeld Der Torjäger erzielt nach überragender Vorarbeit von Johannes Dörfler das Goldene Tor im Relegations-Hinspiel gegen den SV Waldhof Mannheim. Die Gäste vergeben mehrere gute Möglichkeiten.

Es ist schon beeindruckend, auf welcher Sympathiewelle der KFC plötzlich reitet. Zehn Siege in Folge und die zweite Meisterschaft in Folge, haben nicht nur die Aufmerksamkeit gesteigert, sondern Erinnerungen an frühere gute Zeiten geweckt. So nehmen in diesen Tagen nicht nur Fußballfans und Krefelder am Uerdinger Aufstiegskampf Anteil, sondern viele andere: zum Beispiel der ehemalige Torjäger Ailton, der dem KFC eine Videobotschaft sandte und die Daumen drückt, aber auch die Nachbarn in Düsseldorf und Duisburg, die die Rivalität nun zumindest für einige Tage ruhen lassen. Die Düsseldorfer, weil Fortunas zweite Mannschaft im Fall eines KFC-Aufstiegs in der Regionalliga verbleiben darf; die Duisburger, weil der KFC seine Heimspiele in der kommenden Saison in der Schauinslandarena austragen müsste - die Grotenburg steht aus Sicherheitsgründen nicht zur Verfügung und wird saniert - und der MSV finanziell partizipieren würde.