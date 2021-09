Torloses Remis gegen Aachen : Erster Punktgewinn für den KFC Uerdingen

Jason Prodanovic (KFC Uerdingen) und Noah Katterbach (1. FC Koeln II) im Zweikampf. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Velbert Gegen Alemannia Aachen hat der KFC Uerdingen seinen ersten Punktgewinn in der aktuellen Saison in der Regionalliga West erzielen können: 0:0 stand es nach 90 Minuten vor knapp 1500 Zuschauern in Velbert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinrich Löhr

Der KFC Uerdingen kann sich über den ersten Punkt in der Regionalligasaison freuen. 0:0 hieß es am Ende der 90 Minuten im Heimspiel gegen Alemannia Aachen. Es war ein typisches 0:0-Spiel zweier Mannschaften, die beide im Tabellenkeller stehen. Beide Mannschaften boten den 1491 Zuschauern in Velbert keine fußballerische Feinkost.

Nach dem 2:8 bei der U 21 des 1. FC Köln vor Wochenfrist hatten die Uerdinger unter der Woche einen weiteren Nackenschlag zu verkraften. Wegen der beantragten Insolvenz des Vereins zog der Westdeutsche Fußballverband dem Verein neun Punkte ab. Allerdings ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig, der Verein will sämtliche Rechtsmittel ausschöpfen.

Info Statistik KFC: Jovic – Schlösser, Sierck, Ntika, Prodanovic (76. Klossek) – Augusto (46. Fladung), Baba – Fesenmeyer, Cirillo, Barini (84. Yeboah) – Atsina (46. Neiß) Tore: keine Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis Zuschauer: 1.491 Nächstes Spiel: Samstag, 11. September, 14 Uhr bei der U 23 von Borussia Mönchengladbach

„Letzteres können wir nicht beeinflussen“, hatte Trainer Dmitry Voronov unter der Woche gesagt, ersterem begegnete er mit dem Einsatz der beiden neu verpflichteten Abwehrspieler. Als Innenverteidiger lief Jesse Sierck auf und rechts defensiv gab Pepijin Schlösser sein Debüt für Blau-Rot. Die Partie selbst begann mit wenigen Minuten Verspätung, da die Aachener bei ihrer Anreise im Stau standen. „Kommt mir irgendwie bekannt vor“, lachte Uerdingens Sportlicher Leiter Patrick Schneider – zum einen an die Verspätung des eigenen Busses denkend aber auch deshalb lachend, weil er seinen 45ten Geburtstag feierte.

In den ersten 45 Minuten spielten die Uerdinger sehr geduldig, nutzen ihre in der Defensive durch die beiden Neuverpflichtungen gewonnene Stabilität. Wenig ging dafür nach vorne, wo doch der eine oder andere Ball verstolpert wurde. So waren echte Torchancen Mangelware – beiderseits.