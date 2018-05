Regionalliga: KFC Uerdingen ist Meister 2018

Krefeld Der KFC gewinnt beim SC Wiedenbrück mit 5:0 und ist Meister der Fußball-Regionalliga. Die Tore für Uerdingen erzielen Maximilian Beister, Connor Krempicki, Johannes Dörfler und Lucas Musculus zweimal per Foulelfmeter.

Der hart erarbeitete 5:0 (2:0)-Sieg beim SC Wiedenbrück bescherte dem KFC Uerdingen somit die zweite Meisterschaft in Folge. „Westdeutscher Meister, der KFC ist Westdeutscher Meister“, sangen die 1200 Krefelder Fans unter den 2.038 Zuschauern freudetrunken. Doch in diesem Fall ist die Meisterschaft nicht gleichbedeutend mit dem Aufstieg, denn der Regionalliga-Meister spielt in der Relegation gegen Waldhof Mannheim um den Aufstieg in die Dritte Liga. Am 24. Mai ist das Hinspiel in Uerdingen, das Rückspiel ist am 27. Mai.