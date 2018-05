Krefeld im Fußballfieber : Tausende jubeln über KFC-Aufstieg

Foto: Lammertz (3), dpa (2), Forstreuter, Schaulandt 13 Bilder Fans feiern Aufsteiger KFC Uerdingen

Krefeld Rund 3000 begeisterte Fans haben vor dem Krefelder Rathaus die Fußballer des KFC Uerdingen gefeiert. Diese sind in die Dritte Liga aufgestiegen.

Von Oliver Schaulandt

Krefeld ist doch eine Fußball-Stadt: Nach dem Aufstieg des KFC Uerdingen in die Dritte Liga kennt die Begeisterung in Krefeld keine Grenzen mehr. In der Nacht nach dem Spiel zu Montag bereiteten hunderte KFC-Fans der vom Spiel aus Mannheim zurückkehrenden Mannschaft einen grandiosen Empfang am Großmarkt.

Am Montagnachmittag gingen die Feierlichkeiten am Rathaus weiter. Rund 3000 Fans feierten die Auswahl von Trainer Stefan Krämer auf dem Von-der-Leyen-Platz und verwandelten den Platz in einen Meer von Blau und Rot, sangen das Vereinslied und texteten den aus dem Darts-Sport bekannten Song "Taylor-Wonderland" in "Krämer-Wonderland" um - Gänsehaut pur.

Foto: Samla Fotoagentur/samla.de 8 Bilder Fans empfangen KFC am Großmarkt

"Ihr habt die Fußballherzen in den vergangenen Wochen im Sturm erobert. Wir sind endlich wieder im Profifußball zurück", lobte Oberbürgermeister Frank Meyer Trainer und Team und versprach: "Wir als Stadt stehen zu unserer Verantwortung und werden alles tun, um die Grotenburg so schnell wie möglich Drittliga-tauglich zu machen."



KFC-Vorsitzender Mikhail Ponomarev schloss sich mit den Worten an (übrigens auf Deutsch, für ihn ganz ungewohnt): "Wir sind absolut die beste Mannschaft in Deutschland in der Vierten Liga. Den Spieler wünsche jetzt einen schönen Urlaub. Unser Ziel bleibt auch weiter, jedes Spiel zu gewinnen. Und ich wünsche mir, dass wir in zwölf Montane wieder hier stehen." Zu den Vorkommnissen im zweiten Relegationsspiel, das nach massivem Einsatz von Pyrotechnik von Mannheimer Chaoten abgebrochen wurde, sagte er: "Das, was in Mannheim passiert ist, ist für mich kein Deutschland. Da waren Frauen und Kinder im Stadion. Unfassbar."

Das tat der Stimmung am Montag aber keinen Abbruch mehr. Die Mannschaft, sichtlich gezeichnet von den Feierlichkeiten der Nacht zuvor, genoss nach dem offiziellen Part das Bad in der Menge.

(oli)