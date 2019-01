Splitter aus dem Trainingslager: Splitter aus dem Trainingslager

Belek Maroh mit blutendem Oberschenkel

Erstes Training in Belek, erste Schrecksekunde: Dominic Maroh erlitt in einem Zweikampf eine blutende Wunde am rechten Oberschenkel. Der Abwehrspieler biss auf die Zähne und absolvierte die Trainingseinheit bis zum Ende. Dann marschierte er mit den Physiotherapeuten Sebastian Zuleger und Jens Hesse in die Kabine und wurde versorgt. Nicht ganz so schlimm erwischte es Christian Dorda, der kurz, aber heftigen Schmerz verspürte. „Ich hab ja zwei Kinder flachste er wenig später“, nachdem er an empfindlichster Mannesstelle getroffen worden war.