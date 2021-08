0:6 bei Rot-Weiß Oberhausen : KFC Uerdingen zahlt bei deftiger Pleite viel Lehrgeld zum Regionalligaauftakt

Oberhausen Der KFC Uerdingen startet mit einer deftigen Niederlage in die Fußball-Regionalliga. Die Mannschaft des insolventen Drittliga-Absteigers unterliegt mit seinem Talentschuppen beim gestandenen Viertligisten Rot-Weiß Oberhausen mit 0:6.

Die Befürchtung, dass der KFC Uerdingen in der Fußball-Regionalliga nur Kanonenfutter ist, hat sich zumindest am ersten Spieltag bewahrheitet. Die Mannschaft des Sportlichen Leiters Patrick Schneider und Trainer Dmitry Voronov war bei Rot-Weiß Oberhausen verlor vor 2.934 Zuschauern deutlich mit 0:6 (0:4).

Voronov hatte angekündigt, seine Mannschaft werde mit breiter Brust im Niederrheinstadion auflaufen. Und tatsächlich hätten die Gäste in Führung gehen müssen, als Abdul Fesenmeyer allein auf das Tor der Rot-Weißen lief. Doch der 19 Jahre alte Mittelstürmer, der von Schalke 04 II kam, zögerte einen Moment und verpasste den Moment des Abschlusses. Aber er legte den Ball noch quer, so dass Justin Neiß zum Schuss kam, den Torhüter Justin Heekeren aber noch um den Pfosten lenkte.

Dem durchaus gelungenen Auftakt folgten sieben bittere Minuten, in denen das Spiel entschieden wurde. Zunächst brachte Nico Buckmaier die Rot-Weißen in der 16. Minute mit einem fulminanten Distanzschuss in Führung, dann hatte Anton Heinz das Glück, dass sein Freistoß unhaltbar abgefälscht wurde und schließlich unterlief ein Abwehrfehler, so dass Sven Kreyer den Ball mühelos einschieben konnte. In der 43. Minute beseitigte Kreyer nach schöner Vorarbeit von Nils Winter auch letzte Zweifel. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, schallte es von den Rängen.