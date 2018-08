KFC Uerdingen: Warum Uerdingens Torjäger Aigner ein mulmiges Gefühl hat

Krefeld Der 30 Jahre alte Torjäger Stefan Aigner kommt am Sonntag nach Hause - in seine Heimatstadt München, die er vor einem Jahr nach dem Abstieg verlassen hat. Und er muss gegen seinen Lieblingsverein spielen, gegen den TSV 1860.

Er ist ein „Sechzger“ durch und durch. Vor drei Jahrzehnten kam Stefan Aigner in München zur Welt und er liebt diese Stadt. „Man ist schnell in den Bergen“, sagt der begeisterte Ski- und Motorradfahrer. Lieblingsorte hat er in der Bayerischen Metropole eine ganze Reihe. „In der Innenstadt oder an der Isar“, sagt er. Und der TSV 1860, das ist sein Verein. Bei den Münchner Löwen hat er vom fünften Lebensjahr an gespielt. Besonders gern erinnert er sich an die Zeit unter Trainer Reiner Maurer: „Da sind wir um ein Haar aufgestiegen und dann Sechster geworden.“ Mit 19 Jahren wechselte er zu Wacker Burghausen. Er war auch in Bielefeld und Frankfurt, doch ist er immer wieder zu den Blauen zurückgekehrt.