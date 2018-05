KFC Uerdingen - Waldhof Mannheim im Live-Ticker

Liebe Fußball-Freunde, liebe KFC-Fans! Am Donnerstag, 24. Mai 2018, geht es für den KFC um den Aufstieg in die 3. Liga. In Hin- und Rückspiel kämpft die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer um die Rückkehr auf die große Fußballbühne. Das Hinspiel findet in Duisburg statt. Wir berichten am Donnerstag ab 18.30 Uhr an dieser Stelle LIVE!