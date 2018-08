KFC Uerdingen - Torjäger Ali Ibrahimaj wieder rechtzeitig fit

Die Greenkeeper in der Grotenburg leisten in diesen Tagen ganze Arbeit: Der Rasen wird gut gewässert; er ist trotz der Hitze grün und gut bespielbar. Foto: Thomas Schulze

Krefeld Uerdingen erwartet heute den SV Meppen. Mindestens genauso unangenehm wie die Emsländer sind die Temperaturen. KFC-Trainer Krämer hat seine Mannschaft auf all das vorbereitet.

Die Metereologen haben es versprochen: Die Abkühlung kommt. Möglicherweise kommt sie aber für die beiden Mannschaften des KFC Uerdingen und SV Meppen zu spät. Denn sie kämpfen am Mittwoch um 19 Uhr in der Duisburger Schauinsland-Arena um Punkte.

So gerne die Uerdinger hätten, dass das Thermometer um zeh oder 15 Grad fällt - eine kalte Dusche wollen sie unter allen Umständen vermeiden. Nach der 1:3-Niederlage zum Drittligaauftakt gegen Unterhaching soll im zweiten Anlauf der erste Heimsieg gefeiert werden. „Nach dem Sieg in Würzburg wollen wir natürlich nachlegen“, sagt Trainer Stefan Krämer.

„Ich spiele doch nicht in Meppen, da gehe ich lieber in die Türkei“, sagte Nationaltorhüter Toni Schumacher 1988 nach dem Bundesliga-Abstieg mit Schalke 04 und wechselte zu Fenerbahce Istanbul . Die Antwort aus Meppen folgte prompt: Wenig später parkte ein gelber 40-Tonner mit dem riesengroßen Schriftzug „Das Spielerlebnis SV Meppen, 2.Bundesliga“ vor dem Haus von Schumacher in Köln-Hürth. 2015 reiste der kölsche Tünn schließlich auch nach Meppen - als zweiter Vorsitzender mit seinem FC im Pokal.

Er versammelte seine Schützlinge am Dienstag um 18 Uhr zum Abschlusstraining um sich. Zu ungewohnter Stunde, wird doch sonst morgens trainiert. „Wir wollten uns optimal auf das Spiel einstimmen“, erklärte Krämer. „So mussten die Spieler ihren Tag gut strukturieren - genügend über den Tag trinken, sich ordentlich ernähren.“ Bei solch extremer Witterung sei nämlich nicht Meppen der eigentliche Gegner, sondern die tropischen Temperaturen. „Da geht weniger darum, dem Gegner weh zu tun, als vielmehr um die Bereitschaft, sich noch mehr als üblich zu quälen. Die Spieler müssen es geil finden, alles raus zu hauen. Die Mannschaft, die mehr Spieler mit dieser Mentalität in ihren Reihen hat, gewinnt. Das wird ein Abnutzungskampf, in dem Geduld gefragt ist.“ Sorgen um die Gesundheit der Spieler macht er sich diesbezüglich nicht: „Die sind hochtrainiert, die können das aushalten.“ Mit allen erdenklichen Gegenmaßnahmen. Bei möglichst jeder Spielunterbrechung sollen sie trinken, in der Halbzeit werden die strapazierten Körper mit eisgekühlten Handtüchern erfrischt. Einen Vorteil sieht Krämer darin aber nicht: „Das machen doch alle.“ Auch Meppen.