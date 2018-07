KFC Uerdingen startet mit Niederlage gegen SpVgg Unterhaching

Duisburg Drittliga-Aufsteiger KFC Uerdingen verliert gegen die SpVgg Unterhaching mit 1:3 (0:1). Vor 5481 Zuschauern in der Duisburger Schauinslandarena trifft lediglich Stefan Aigner zum zwischenzeitlichen 1:2.

Nach zwei Aufstiegen in Folge muss sich der KFC Uerdingen in der Dritten Liga erst einmal akklimatisieren. Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer unterlag der SpVgg Unterhaching beim Meisterschaftsauftakt mit 1:3 (0:1). Der zweifache Torschütze Jim-Patrick Müller und Max Dombrowka trafen für die Bayern, Stefan Aigner erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Der Sieg der Gäste war verdient, weil sie defensiv kompakt standen und ihre Konter brandgefährlich waren. Für die Uerdinger war es die erste Niederlage seit dem 18. November (0:1 beim 1. FC Köln II) und zuletzt zwölf Siegen in Folge.