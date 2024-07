In gut zwei Wochen beginnt die Meisterschaft KFC startet mit Heimspiel gegen Lotte

Los geht es im Stadion Niederrhein um 12 Uhr mit dem Spiel der Gastgeber gegen Middlesbrough. Um 13 Uhr trifft der KFC auf den Wuppertaler SV gegen den die Uerdinger in ihrer bislang letzten Regionalliga-Saison (21/22) zwei 0:2-Niederlagen kassierten. Nach dem Kräftemessen zwischen Middlesbrough und Wuppertal trifft der KFC um 15 Uhr auf Rot-Weiß Oberhausen. Bei den Fans der Uerdinger werden da wahrscheinlich Erinnerungen an den 14. August 2021 wach. Nach dem Rückzug von Mikael Ponomarev, verbunden mit einer Insolvenz und dem Abstieg aus der dritten Liga, lag der KFC damals völlig am Boden. Erst auf dem letzten Drücker hatten die damaligen Macher um den 1. Vorsitzenden Damian Raths ein Team zusammengestellt. Eine Woche vor dem Ligastart war erst klar, dass die Uerdinger überhaupt in der Regionalliga antreten. Die Mannschaft war an diesem schwül-heißen Nachmittag im Stadion Niederrhein völlig chancenlos und lag bereits nach 23 Minuten mit 0:3 im Rückstand. Beim Schlusspfiff hieß es aus Sicht der Uerdinger 0:6. Am Ende der Saison musste der KFC mit nur 27 Punkten aus 38 Spielen die Regionalliga als Tabellenvorletzter wieder verlassen.