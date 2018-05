KFC Uerdingen schlägt Waldhof Mannheim: Fans kritisieren WDR-Übertragung

Twitter-Kritik an WDR bei KFC-Spiel

Duisburg Der KFC Uerdingen hat das Relegations-Hinspiel um den Aufstieg in die 3. Liga gegen Waldhof Mannheim gewonnen. Der WDR übertrug die Partie im Live-Stream - und verärgerte mit der Kameraführung viele Fans.

Es schien fast so, als wolle der WDR in den ersten 45 Minuten des Relegations-Hinspiels zwischen dem KFC Uerdingen und Waldhof Mannheim neue Wege gehen. Zumindest ließ die Kameraführung diese Vermutung zu. Denn diese wechselte gefühlt jede Minute zwischen Totale und Halbtotale, dabei schwenkte die Kamera wild hin und her.