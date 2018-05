KFC Uerdingen: Relegationsspiel gegen Waldhof Mannheim in der Arena Duisburg

Fußball-Regionalliga : Relegationsspiel des KFC Uerdingen in der Arena Duisburg

Der KFC Uerdingen spielt in der Duisburger Arena. Foto: Christoph Reichwein

Duisburg Der KFC Uerdingen hat seine Spielstätte für das Relegationsspiel gegen Waldhof Mannheim am Donnerstag, 24. Mai, gefunden: Das Spiel wird in der „Schauinsland-Reisen-Arena“ in Duisburg ausgetragen. Anstoß ist um 19 Uhr.

Darauf haben sich der KFC, der MSV und der DFB gestern Nachmittag geeinigt. Der Kartenvorverkauf startet voraussichtlich heute am frühen Abend.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem MSV Duisburg einen routinierten und verlässlichen Partner gefunden haben, der uns in dieser sehr schwierigen Situation unterstützt hat. Dafür gilt unser Dank dem gesamten MSV“, sagte KFC-Geschäftsführer Frank Strüver. Geschäftsführer Nikolas Weinhart sagte: „Natürlich hätten wir die Relegation gerne in der Grotenburg gespielt, dafür haben wir bis zur letzten Sekunde mit allen Mitteln gekämpft. Dass wir nun mit in Duisburg eine Lösung in direkter Nähe zu Krefeld gefunden haben, sehen wir als bestmögliche Alternative. Wir hoffen auf eine große Unterstützung und darauf, das Spiel in Duisburg zu einem echten Heimspiel zu machen.“

(hgs)