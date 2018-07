KFC Uerdingen: Nur die KFC-Fans sind in Drittliga-Form

Nur die KFC-Fans sind schon in Drittliga-Form

Krefeld Die Drittliga-Fußballer des KFC Uerdingen haben zum Auftakt der neuen Saison verloren. Applaus gab es trotzdem.

Die Mannschaft hat Kredit. Wie ist es ansonsten zu verstehen, dass sie nach einer ganz schwachen Leistung und einer klaren Niederlage mit Applaus verabschiedet wird? Die Fans haben ein feines Gespür dafür, wann Pfiffe angebracht sind und wann nicht. Trotz der 1:3 (0:1)-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching gab es nicht einen einzigen Pfiff. Die Anhänger des KFC sahen, dass ihre Mannsschaft einen ganz schlechten Tag erwischt hatte, völlig von der Rolle und somit chancenlos war. „Die Jungs auf den Rängen waren heute deutlich besser als wir“, meinte Trainer Stefan Krämer, wohl wissend, dass es nicht selbstverständlich ist, nach so einem Auftritt mit aufmunterndem Applaus verabschiedet zu werden.

Der Trainer hingegen sparte nicht mit Kritik, sondern analysierte die Leistung nüchtern. „Die Mannschaft hat in der Vorbereitung immer funktioniert. Heute hat sie von Beginn an nicht funktioniert. Ich war schon vor der Pause extrem unzufrieden.“

Da hatte es nicht allzu viel zu sehen gegeben. Zwei Mal kam der KFC vor das gegnerische Tor. Einen Schuss von Maximilian Beister bereitete Hachings Keeper Königshofer nicht allzuviel Mühe und Stefan Aigner kam nach einer Ecke einen halben Schritt zu spät. Auf der anderen Seite brachte Jim-Patrick Müller die Gäste nicht unverdient in Führung, als er nicht angegriffen wurde.

In der Halbzeit fassten die Gastgeber den Entschluss, die Partie zu drehen, doch das Vorhaben wurde nach nur 100 Sekunden von Max Dombrowka durchkreuzt. „Das hat mich besonders geärgert, weil wir in dieser Situation in Überzahl waren“, sagte Krämer.