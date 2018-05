KFC Uerdingen muss für Heimspiele 2018/19 nach Duisburg umziehen

Krefeld Der Drittliga-Aufsteiger KFC Uerdingen wird seine Heimspiele in der neuen Spielklasse auswärts austragen müssen - voraussichtlich mindestens die gesamte Hinrunde.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die eigentliche Heimspielstätte, das Grotenburg-Stadion, für nicht tauglich erklärt. Ausweichstätte wird die Schauinsland-Arena in Duisburg, in der Uerdingen bereits das Hinspiel der Aufstiegsrelegation gegen den SV Waldhof Mannheim ausgetragen hat.

Das 1927 erbaute Grotenburg-Stadion, ehemals auch als Grotenburg-Kampfbahn bekannt, ist in der Vergangenheit immer mehr in die Jahre gekommen - und technisch auf dem Stand der achtziger Jahre. Reparaturen wurden immer nur sporadisch ausgeführt, zum einen, weil es aus rein sportlicher Sicht schlichtweg nicht notwendig war, vor allem aber, weil die Stadt Krefeld als Eigentümer des Stadions im Nothaushalt steckte und Geld an allen Ecken und Enden fehlte. Darum wurde im Grunde lediglich geflickt statt neu gebaut. Auch die beiden städtischen Eissporthallen müssen wegen maroder Bausubstanz von Grund auf saniert, am besten sogar abgerissen und neu gebaut werden.