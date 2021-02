Laut Medienberichten : Ponomarev hat Anteile am KFC Uerdingen verkauft

KFC Uerdingens Investor Mikhail Ponomarev soll seine Anteile der GmbH an armenische Investoren verkauft haben. Der 47-Jährige wollte die Medienberichte bisher aber nicht bestätigen.

Investor Michail Ponomarev soll seine Anteile am Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen verkauft haben. Das berichtete die „Westdeutsche Zeitung“ am Freitag. Neue Anteilseigner sollen demnach armenische Investoren sein. Mikhail Ponomarev wollte den Verkauf seiner Anteile an den genannten Investor auf Anfrage unserer Redaktion am Freitagabend noch nicht bestätigen. Seit dieser Woche ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, der den weiteren Spiel- und Geschäftsbetrieb des finanziell angeschlagenen Clubs sichern soll.