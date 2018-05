Jetzt wartet Mannheim : KFC Uerdingen macht sein Meisterstück

Foto: samla

Krefeld Mit einem 5:0-Sieg beim SC Wiedenbrück sicherte sich der KFC Uerdingen am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga West den ersten Tabellenplatz und nimmt als Meister am 24. und 27. Mai an den Relegations-Spielen um den Aufstieg in die Dritte Liga teil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegner ist der SV Waldhof Mannheim. 1200 Fans begleiteten die Uerdinger gestern nach Wiedenbrück, stürmten nach dem Schlusspfiff den Platz und feierten Trainer Stefan Krämer (hier mit dem Meisterpokal) und die Spieler.

Als die Mannschaft am Abend nach Krefeld zurückkehrte, wurde sie von gut 1500 Fans an der Grotenburg empfangen.

(hgs)