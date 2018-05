KFC Uerdingen: Keeper Rene Vollath appelliert mit emotionalem Post an den DFB

Uerdinger Aufstieg massiv gefährdet : KFC-Keeper Vollath appelliert mit emotionalem Post an den DFB

KFC-Torhüter Rene Vollath (links). Foto: samla.de

Weil der KFC Uerdingen womöglich eine Frist versäumt hat, droht dem Verein die Lizenzverweigerung für die 3. Liga. Mit einem emotionalem Post richtet sich KFC-Keeper Rene Vollath nun an den DFB.

Der Schock sitzt tief in Krefeld. Aus der Euphorie bei Verantwortlichen, Spielern und Fans des KFC Uerdingen über den sportlichen Durchmarsch aus der Oberliga in den Profifußball wird Angst: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) untersucht am Montag einen möglichen Formfehler im Zulassungsverfahren, der Uerdingen den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte kosten könnte. Der Aufstieg des KFC Uerdingen in die Dritte Liga ist offenbar ganz massiv gefährdet.

Für KFC-Torhüter Rene Vollath zerrt die Ungewissheit an den Nerven. „Seit der Kurzmitteilung bezüglich der möglichen Nicht-Erteilung der Lizenz haben wir kaum gegessen, geschlafen, haben kaum an etwas anderes gedacht“, schreibt der 28-Jährige auf Facebook. Genau wie seine Teamkollegen, sei Vollath stark verunsichert. Ein Traum droht aufgrund einer Formalie zu zerplatzen. Für Vollath ein absolutes Horroszenario: „Es geht um Menschen, die einen gemeinsamen Traum gelebt haben und hart für die Erfüllung dieses Traums gearbeitet haben. Es geht nicht um große Millionenbeträge oder Luxussituationen, sondern um Existenzen und Zukunftsaussichten.“





Uerdingen hatte sich in den Play-offs gegen den Südwest-Zweiten SV Waldhof Mannheim durchgesetzt. Nach dem 1:0 im Hinspiel wurde das Rückspiel wegen Ausschreitungen Mannheimer Fans beim Stand von 2:1 für den KFC abgebrochen. Am Dienstag, einen Tag nach der Aufstiegsfeier im Krefelder Rathaus, wertete der DFB die Partie in Mannheim mit 2:0 für Uerdingen.

Am Mittwoch folgte dann der Schock. Zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für die 3. Liga gehört unter anderem eine Liquiditätsreserve als Guthaben. Diese ging, so gab der DFB an, wohl erst nach Ablauf der Abgabefrist ein. Heißt: Sollte der KFC diese Frist versäumt haben, und sei es auch nur um Minuten, dann könnte der DFB den Uerdingern die Zugehörigkeit zur Dritten Liga unabhängig vom sportlichen Erfolg verweigern.

Vollath appelliert daher an den DFB: „Wir hoffen, dass Ihr als Vertreter des Fußballs am Montag zu dieser Entscheidung kommt, die nicht das Leben vieler Familien in tiefe Trauer stürzen wird, sondern uns ermöglicht unseren Traum, für den wir so hart gekämpft haben, weiter zu leben.“

