KFC Uerdingen: Interview mit Mannheim-Trainer Bernhard Trares

Krefeld In der Relegation zur Dritten Liga trifft der KFC Uerdingen auf den SV Waldhof Mannheim, der in der laufenden Spielzeit gleich drei Trainer beschäftigt hat. Seit Jahresbeginn hat Ex-Profi Bernhard Trares das Sagen bei den Waldhöfern. Wir haben mit ihm gesprochen.

Bei seiner Amtsübernahme lag der Verein auf Platz fünf. In den 15 Spielen unter der Ägide des 52-Jährigen holte der Verein zehn Siege, spielte dreimal remis und verlor lediglich zweimal bei einem Torverhältnis von 28:10. Der Lohn war Platz zwei und die damit verbundene Chance zum Aufstieg.

Herr Trares, wie war Ihre erste Reaktion, als Sie erfuhren, dass es in der Relegation gegen Uerdingen geht? Jeder hat so Vereine, wo man sagt, nicht die schon wieder.

Bernhard Trares Meine persönlichen Erinnerungen an Uerdingen sind positiv. Als Trainer von Schalkes zweiter Mannschaft habe ich in der Grotenburg 2:0 (Regionalligasaison 2013/14, Anm. d. Red.) gewonnen. Und als Co-Trainer von 1860 München im Wedaustadion, wo das Hinspiel ja stattfindet, gegen den MSV Duisburg ebenfalls gewonnen. Warum eigentlich kann in der Grotenburg nicht gespielt werden? Ich war beim Spiel Uerdingen gegen Viktoria Köln vor Ort und als - zugegebenermaßen Außenstehender - ist das für mich nicht nachvollziehbar.