KFC Uerdingen im Trainingslager : In der Türkei den Teamgeist stärken

Nach der Ankunft auf dem Flughafen in Antalya wird der Bus beladen, der die Mannschaft nach Belek bringt. Foto: Thomas Schulze

Belek Der KFC Uerdingen ist auf Gruppenfahrt. Zehn Tage lang bereitet Trainer Stefan Krämer seine Schützlinge auf die Rückrunde in der Dritten Liga vor, an deren Ende der Aufstieg gefeiert werden soll.

Die 46 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Liga sind weltweit unterwegs. Bayern München bereitet sich in Katar auf die Rückrunde vor, Eintracht Frankfurt in den USA, Werder Bremen in Südafrika, die meisten anderen Erstligisten wie Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf jedoch in Spanien. Dort trainieren in den kommenden Tagen auch viele Zweitligisten, zum Beispiel der 1. FC Köln und der Hamburger SV, während es den MSV Duisburg nach Portugal zieht. Lediglich die weniger betuchten Vereine aus Aue, Fürth und Sandhausen schlagen ihr Trainingslager in der preiswerteren Türkei auf. Dort sind auch sieben Drittligisten zu Gast, darunter der KFC Uerdingen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer flog am Montag um 7.40 Uhr von Düsseldorf nach Belek.

Als die Mannschaft dort nach fast vierstündigem Flug landete, lachte die Sonne vom Himmel, an dem sich aber auch eine Wolken breit gemacht hatten. Nachdem die Spieler im noblen Maxx Royal Golf Resort ihre Zimmer bezogen hatten, stand am späten Nachmittag die erste Trainingseinheit auf dem Programm. Nach der harten Einheit am Sonntag wurde nur etwas mit dem Ball gearbeitet und es wurden die müden Beine ausgeschüttelt.

info Erstes Testspiel gegen türkischen Erstligisten Heute: Spiel gegen Antalyaspor/Türkei 13. Januar: Spiel gegen FC Botosani/Rumänien 14. Januar: Spiel gegen FC Zürich/Schweiz 16. Januar: Rückflug

Das wird sich in den kommenden Tagen ändern, denn die Uerdinger haben ein strammes Programm vor der Brust. „Dafür ist ein Trainingslager gedacht“, sagt Krämer und lacht. Aber es gibt noch weitere gute Gründe für solch eine zehntägige Gruppenfahrt. „Erstens haben wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vernünftige klimatische Bedingungen“, erklärt der Coach. „Zweitens treffen wir auf gute Testspielgegner. Und drittens ist es gewiss nicht schädlich, aus dem Alltagstrott zu kommen und enger zusammen zu rücken.“

Teamgeist ist das Zauberwort. „Mir war vor der Saison klar, dass die Mannschaft erst zusammen wachsen muss“, erklärt Krämer. „Wir hatten viele neue, starke Spieler bekommen. Ich wusste: Wenn wir die Kabine in den Griff kriegen, dann wird die Mannschaft auch gute Leistungen bringen.“ Entsprechend zufrieden war er mit der Hinrunde, an deren Ende der dritte Platz stand. In der Vorbereitung auf die Rückrunde geht es also auch darum, die Gemeinschaft weiter zu stärken – auch spielerisch.