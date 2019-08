KFC Uerdingen : Kevin Großkreutz droht Sperre von vier Drittliga-Spielen

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat ein Ermittlungsverfahren gegen Kevin Großkreutz eingeleitet.

Im Auswärtsspiel des KFC Uerdingen in Großasbach bewachte Großkreutz bei einem Einwurf der Gastgeber seinen Gegenspieler Dimitry Imbongo und trat ihm mit den Stollen in die Wade, ohne dass der Ball in der Nähe war. „Ach, bitte. Ich gehe einen Schritt zurück und treffe ihn aus Versehen. Er hat die Entschuldigung angenommen und weiß selber, dass das keine Absicht war. Es ist ja nichts passiert“, hatte Großkreutz nach Spielschluss im Interview bei „Magenta Sport“ erklärt. Er wurde angeschrieben und zu einer zeitnahen Stellungnahme aufgefordert, die am Dienstag beim DFB einging. Schiedsrichter Hartmann hatte den Vorfall nicht gesehen. Nach RP-Informationen soll der Kontrollausschuss eine Sperre von vier Spielen gefordert haben, das allerdings nur für die Dritte Liga. Damit dürfte für Großkreuz einem Einsatz am Freitagabend, 20.45 Uhr, im DFB-Pokalspiel gegen seinen Lieblingsclub Borussia Dortmund nichts im Wege stehen.