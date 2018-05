KFC Uerdingen: Gratulation, aber jetzt geht's los

Krefeld Mikhail Ponomarev und Stefan Krämer strahlten nach dem Sieg in Mannheim um die Wette. Völlig zurecht, denn sie waren die Macher in einer Saison, die fast schon verloren schien.

