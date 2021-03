3:2-Sieg in Unterhaching : KFC Uerdingen vergoldet wunderbare Woche

Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer 18 Bilder SpVgg Unterhaching – KFC: die Krefelder in der Einzelkritik

Unterhaching Der KFC Uerdingen hat das Kellerduell bei der Spielvereinigung Unterhaching mit 3:2 gewonnen und sich dadurch etwas Luft verschafft. Die Tore für die Gäste erzielten Adriano Grimaldi, Assani Lukimya und Muhammed Kiprit. Lukimya verschoss einen Elfmeter.

Das waren vier richtig gute Tage für den KFC Uerdingen. Nach sechs sieglosen Spielen gelang es am Mittwoch, die schwarze Serie in Meppen mit einem 4:0-Sieg zu beenden, am Donnerstag äußerste sich zunächst Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth zuversichtlich, am Abend stimmte der Stadtrat der Sanierung des Stadions Grotenburg zu und am Samstag folge der verdiente 3:2 (2:0)-Sieg im Kellerduell bei der Spielvereinigung Unterhaching.

Als den Uerdinger Bus um 12.20 Uhr am Alpenbauer Sportpark Unterhaching vorfuhr, fielen noch ein paar Schneeflocken aus dem wolkenverhangenen Himmel. Es war der Rest. Tags zuvor hatte es kräftiger verschneit und auf der A 9 ordentlich gekracht. 65 Fahrzeuge waren in die Massenkarambolage nördlich von Ingolstadt verwickelt, bei der es 18 Verletzte gab und der Rettungshubschrauber im Einsatz war. Die Uerdinger blieben verschont, standen aber im Stau, so dass sie erst nach zehnstündiger Busfahrt am Hotel vorfuhren.

Das hatte Trainer Stefan Krämer mehr Zeit gehabt mit den Spielern zu sprechen als ihm lieb war. „Ich will hören, wie sie sich fühlen“, hatte er angekündigt, denn die Partie in Unterhaching war das siebte Spiel binnen 21 Tagen. Nach dem 4:0-Sieg in Meppen fühlten sich alle gut und durch den Erfolg dermaßen gestärkt, dass der Coach die gleiche Elf aufs Feld schickte wie im Emsland. Doch es war nicht nur der Sieg, sondern auch die Ratsentscheidung für die Sanierung der Grotenburg, die zufrieden stimmte. „Es ist eine gute Woche, die wir heute positiv abschließen wollen“, sagte Kämer vor dem Anpfiff, bei einem Gastgeber, der mit dem Rücken zur Wand stand und unbedingt gewinnen musste.

Noch bevor Unterhaching das Spiel an sich reißen konnte, hatte der KFC zugeschlagen. Adriano Grimaldi hatte im Mittelfeld einen Freistoß zugesprochen bekommen, den Patrick Göbel maßgerecht servierte. Grimaldi, der die Uerdinger auch in Meppen in Führung gebracht hatte, war mit dem Kopf zur Stelle und wuchtete den Ball in der sechsten Minute unhaltbar ins Netz. Ein Auftakt nach Maß! Und es sollte noch besser kommen. In der 25. Minute lief Grimaldi nach einem Zuckerpass von Mike Feigenspan allein auf das Tor zu, doch ging der Schuss des Torjägers ans Außennetz. Fünf Minuten später gab es erneut einen Freistoß für die Gäste aus halbrechter Position, wieder servierte Göbel, doch fand er diesmal keinen Abnehmer. Der Ball kam jedoch zu Peter van Ooijen, dessen Hereingabe Assani Lukimya zum 2:0 einköpfte. Peter van Ooijen hatte die Möglichkeit, das Spiel bereits vor der Pause zu entscheiden, doch ging sein Schuss über das Tor.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Nach einem herrlichen Konter und einer Flanke von Göbel schoss Grimaldi zum 3:0 ein, doch der Treffer zählte nicht, weil Grimaldi bei der Balleroberung in der eigenen Hälfte das Leder mit der Hand berührt hatte. Im gefühl des fast schon sicher geglaubten Siegs klingelte es innerhalb von einer Minute gleich zweimal auf der anderen Seite. Paul Grauschopf erzielten nach einer Ecke per Kopf den Anschlusstreffer, dann köpfte Stephan Han den Ausgleich. Doch wer geglaubt hatte, die Ueridnger würden nun einbrechen, sah sich getäuscht. Der eingewechselte Muhammed Kiprit schlug nur drei Minuten später eiskalt zurück und brachte die Gäste wieder in Führung. Doch die Uerdinger vergaben zehn Minuten vor Schluss die nächste große Chance, die Partie zu entscheiden. Nach einem Foul an Dave Gnaase bekamen sie einen Elfmeter zugesprochen, den Lukimya jedoch an den Pfosten setzte. Es war der dritte Elfmeter in Folge den der KFC nicht verwandeln konnte. So blieb es bis zum Schlusspfiff spannend.