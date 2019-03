Dritte Fußball-Liga : KFC gegen Jena ist das Duell der Sieglosen

Im Hinspiel gegen Jana scheiterte Maximilian Beister in dieser Szene an Torwart Jo Coppens. (Archivfoto). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der KFC Uerdingen und der FC Carl-Zeiss Jena sind in diesem Jahr noch ohne Erfolg. Daher steht am Samstag für beide Teams aus unterschiedlichen Gründen viel auf dem Spiel. Es wird ein Kampf auf Biegen und Brechen erwartet.

Für den KFC Uerdingen beginnt am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim FC Carl-Zeiss Jena (14 Uhr, Live im WDR-Fernsehen) eine neue Zeitrechnung. „Wir schauen nicht mehr zurück, müssen die Köpfe frei bekommen und fangen bei Null an. Wir wollen das erste Spiel in diesem Jahr gewinnen und werden dafür alles tun“, sagt Frank Heinemann, der nach dem Remis gegen Fortuna Köln die Verantwortung an der Seitenlinie übernahm. Der 54-jährige Trainer ist seit über 30 Jahren im Profigeschäft tätig. Auch wenn es für ihn der erste Job als Chefcoach eines Profiteams ist, kann er mit dieser Erfahrung pur die Blau-Roten wieder in die Erfolgsspur zurückführen und gibt eine klare Marschrichtung vor: „Wir müssen endlich den Bock umstoßen.“

Das sagte am Donnerstag auch Jenas Trainer Lukas Kwasniok, der nach zehn sieglosen Spielen enorm unter Druck steht. Schließlich weiß er nicht, ob seine Jobgarantie im Falle einer weiteren Niederlage noch Bestand hat. Derzeit trennen den Tabellenvorletzten sechs Punkte vom rettenden Ufer. Daher soll gegen den KFC eine Erfolgsserie gestartet werden. Lichtblicke gibt es für den Coach im personellen Bereich. Wie die Jenaer auf ihrer Homepage schreiben, waren mit Ausnahme von Julian Günther-Schmidt und Logan Rogerson alle Spieler im Trainingsbetrieb. Grünes Licht soll es für Dominic Volkmer und Justin Gerlach geben. Zudem kehrt Raphael Koczor nach seiner „Auszeit“ in den Kader zurück, im Tor wird aber wieder der Belgier Jo Coppens stehen.

Info Das elfte Duell gegen Jena in einem Pflichtspiel Wenn die Uerdinger am Samstag beim FC Carl Zeiss Jena im Stadion auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld antreten, dann ist das das elfte Pflichtspielaufeinandertreffen dieser beiden Vereine. Wobei zwischen der ersten und der kommenden Partie 33 Jahre liegen. In der ersten Runde des seinerzeitigen UEFA-Cups stand man sich 1986 in einem deutsch-deutschen Duell gegenüber. 3:0 und 4:0 zu Gunsten der Uerdinger lauteten die Ergebnisse. Sie bildeten den Auftakt zu einer überaus erfolgreichen Bilanz aus Uerdinger Sicht. Sechs Siege, drei Remis und nur eine einzige Niederlage – im DFB-Pokal – stehen bei einem Gesamttorverhältnis von 22:8 zu Buche. Zu Letzt, am 6. Oktober des vergangenen Jahres siegten die Uerdinger in der Duisburger Schauinslandreisen-Arena mit 2:1.

Beide Trainer sind zuversichtlich, dass ihre Spieler bis zum Umfallen kämpfen werden, damit der besagte Bock endlich umfällt. Es ist ein Kampf auf Biegen und Brechen zu erwarten. Frank Heinemann schöpft seine Zuversicht aus dem Spiel gegen Köln: „Alle Spieler wollten und haben sich reingehauen. Das ist erstmal ein ganz entscheidender Ansatz.“ Das war allerdings in der jüngeren Vergangenheit nicht immer so. Daher wurde unter den Fans auch Kritik laut. Vor allem die „Stars“ der Mannschaft bekamen teilweise auch zurecht ihr Fett weg. Gerade sie dürften sich von der langen sieglosen Zeit nicht verunsichern lassen und müssen in Sachen Kampf, Einsatzwillen und Laufbereitschaft ein Vorbild sein. „Alle Spieler dürfen sich nicht verstecken, wenn sie sich mal zwei Fehler geleistet haben. Wir brauchen einfachen Fußball, keine Schönspielerei mehr um den eigenen Strafraum herum. Resolut verteidigen, aber auch Fußball spielen im Rahmen der Möglichkeiten. Wir müssen zielgerecht nach vorne kommen. Je mehr Abschlüsse, umso größer ist die Chance auf Erfolg. Dazu müssen wir vor allem individuelle Fehler minimieren, die zuletzt häufig zu Gegentoren führten.“