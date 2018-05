KFC Uerdingen feiert Aufstieg 2018 in die 3. Liga im Großmarkt

Krefeld Zu einer ersten Aufstiegsfeier kam es am Sonntagabend ab 22 Uhr im Großmarkt, zu der der KFC spontan seine Fans eingeladen hatte.

Der KFC verbindet, auch noch nach der aktiven Spielerkarriere. So auch gestern beim zweiten Relegationsspiel in Mannheim, wo Uerdingens Pokalheld von 1985, Torhüter Werner Vollack, die Reise in die Quadratestadt in einem Fanbus antrat, um seine Nachfolger zu unterstützen. Auch Abwehrspieler Helmut Rahner freute sich nach dem Spiel gemeinsam mit den Fans des KFC Uerdingen über den Aufstieg in die 3. Liga.