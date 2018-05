KFC Uerdingen erweckt Krefeld zum Leben

Krefeld Christian Dorda genießt diese Tage. Gemeinsam mit seinen Kameraden fiebert er dem Saisonhöhepunkt entgegen und will in den Relegationsspielen gegen Mannheim den Aufstieg des KFC Uerdingen in die dritte Liga perfekt machen.

„Wir waren die ganze Saison sehr stabil“

Doch im letzten Meisterschaftsspiel in Wiedenbrück hatte Christian Dorda einen ganz großen Auftritt. Kurz vor der Halbzeit setzte er zu einem seiner gefürchteten Flankenläufe an und seine präzise Hereingabe auf den Kopf von Connor Krempicki brachte das vorentscheidende Tor zum 2:0. Am Ende hieß es dann 5:0. "Das war keine so schlechte Flanke", sagt er und grinst. "Außenverteidiger stehen nicht so im Fokus. Aber ich bin so lange dabei, da spielt das keine Rolle." Ihm kommt es auf andere Dinge an: auf die Mannschaftsleistung, auf den Erfolg. "Wir waren die ganze Saison sehr stabil, besonders im Endspurt", sagt er. Zehn Siege in Folge untermauern diese Aussage. "Und es waren klare Siege in schweren Spielen." In Rödinghausen, in Aachen, in Mönchengladbach II, in Dortmund II, gegen Wuppertal, in Wiedenbrück. "Wir hatten Druck, viel Druck und haben bestanden." All das sei wiederum nur dank einer guten Mannschaftsleistung möglich gewesen. "Wir sind homogen, ackern gemeinsam und haben alle ein Ziel", sagt er und fügt noch hinzu, was nicht selbstverständlich ist: "Wir hatten nie Stunk in der Kabine. Das Prunkstück ist das Team. Deshalb sind wir Meister geworden und deshalb werden wir aufsteigen."