War der 2:0-Sieg im Pokal die Wnede? : KFC Uerdingen: Die Mannschaft lebt

Welche Last von den Schultern der Uerdinger in Essen fiel, beweist hier die Reaktion von Kevin Großkreuz. Foto: Revierfoto

Krefeld Der Fußball-Drittligist will aus dem Erfolg im Niederrheinpokal neues Selbstvertrauen für das nächste Punktspiel am Samstag in Lotte schöpfen.

Weiterleiten Drucken Von Heinrich Löhr

Mit dem 2:0-Sieg bei Rot-Weiß Essen und dem Einzug in Pokalfinale zog sich der KFC nach zuvor zwölf sieglosen Partien selbst aus dem Sumpf – zu mindestens ein Stück weit. Wie weit wird die samstägliche Ligapartie in Lotte zeigen.

Es war eine Szene mit sicherlich großer Symbolkraft. Mit geballter Faust ging der in der 77. Minute ausgewechselte Kevin Großkreutz zur Uerdinger Reservebank und mit einem lauten „Ja!“ klatschte er sämtliche seiner Mitspieler ab. Dem gelbbelasteten Weltmeister von 2014 war zu diesem Zeitpunkt klar, zu mindestens spürte er das, dass sich seine Mannschaft diese 2:0-Führung nicht mehr würde nehmen lassen. Womit er Recht behalten sollte. Dieses Erfolgserlebnis nach zuvor zwölf sieglosen Partien, dieser erste Sieg im Jahr 2019, taten gut und zwar allen Beteiligten. „Ich freue mich für die Mannschaft und den gesamten Verein“, fasste Großkreutz die Gemütslage zusammen und hob damit auf die negativen Schlagzeilen ab, die zum jetzt bereits zweiten Mal – dem Anschein nach jedes Mal zeitlich bewusst platziert – den Verein kurz vor wichtigen Partien trafen.

Ähnlich äußerte sich auch Trainer Frank Heinemann. „Ich habe immer gesagt, dass wir eine Mannschaft, eine intakte Gemeinschaft haben“, wiederholte der seit vier Wochen oberste Krefelder Übungsleiter seine Einschätzung der Situation. Der hatte die Startelf gegenüber dem verlorenen Spiel gegen Kaiserslautern auf gleich vier Positionen verändert und mit zwei dieser Personalien offensichtlich goldrichtig gelegen. Denn die neu in die Mannschaft gekommenen Connor Krempicki und Stefan Aigner zeichneten für die beiden Treffer verantwortlich. „Vielleicht bleibe ich in der nächsten Partie wieder draußen um dann in der übernächsten wieder einen Treffer zu erzielen“, war dem erstligaerfahrenen Aigner nach der Partie schon ein klein wenig zum Scherzen zu Mute.

„Den DFB-Pokal habe ich schon gewonnen, jetzt will ich auch den Niederrheinpokal gewinnen“, blickte Großkreutz schon einmal nach vorne. Dabei wird der Finalgegner erst am kommenden Mittwoch ermittelt, wenn sich Regionalligist Wuppertaler SV und Oberligist 1. FC Monheim gegenüber stehen. Das Finalspiel selbst, eines der bundesweit 21 Landespokalendspiele wird am Tag des DFB-Pokalfinales, dem 25. Mai 2019, ausgetragen. Darauf haben sich die Präsidenten der Regional- und Landesverbände des DFB bereits im vergangenen Jahr verständigt.